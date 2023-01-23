『【5万円】Lauren Ralph Lauren ビッグカラーコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 07時 20分に出品され04月24日 07時 20分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在817件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【5万円】Lauren Ralph Lauren

ビッグカラーコート



着丈102

肩幅40

裄丈58.5

身幅48



ビッグカラーデザインの襟がとても可愛いコート。

本当に何にでも合い、

ボタンなしのラップタイプ。

高級感があるので

こちらのシリーズのコートが

家族揃って大好きで

全員所有している為出品。

本当に形がきれいで滑らかです。

量産系のコートとは見た目、

デザインが全然違います。



一枚ありますと、

カジュアルからフォーマルまで

ずっと着ていただけるコートです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【5万円】Lauren

Ralph

Lauren

ビッグカラーコート