『OLYMPUS μ Ⅱ 110 極美 動作品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 18時 07分に出品され03月20日 18時 07分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 OLYMPUS ミュー2 110

大人気機種



ミューシリーズの中でも最も美しいデザインと言われているカメラです。



超コンパクトなボディと流れるような美しいデザイン、また素晴らしい写りのレンズといつでも使える生活防水で現在でも国内外で大変高い人気です。



【オリンパスブルー】と呼ばれる青が大変奇麗に写るカメラです



極美

動作確認済み

動作良好

シャッター

フラッシュ

ズーム

各種ボタン





レンズ ファインダー くもりカビなし

クリアー



画像5枚目8枚目 若干の擦り傷あり

画像では見づらいですが ご確認くださいませ

画像の純正ケース付きです

古い商品ですのでケース劣化あり おまけ程度です

フィルム 電池は付属しません

美品ではありますがused品です ご理解ある方よろしくお願い致します



※他にもカメラ出品してます 良かったらどうぞ

↓↓↓

#hibiカメラ



#オリンパス

#OLYMPUS 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>フィルムカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: オリンパス