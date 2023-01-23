『Drawer コート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 03時 02分に出品され03月12日 03時 02分に終了予定です。即決価格は21,801円に設定されています。現在362件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シンプルな

Drawerのチェスターコートになります。

タグ部分に「D」の金具が付いており、

高級感があります。

Drawerのコートは定番から奇抜なカラー

デザインの新作が販売されます。

前年のコートは同じようなおつくりで

肩がさがったゆったりデザインのコートが

多かった様におもえます。

こちらのような正統派スタイルは

存在感があります。

チェスターコートをお探しの方はもちろん

Drawerのお洋服が好きな方、

デザイン且つ機能性重視される方に

オススメいたします。



●カラー

ブラック

●サイズ

36 (S〜Mサイズくらい)

(約)

着丈 100㎝

身幅 50㎝

肩幅 38㎝

袖丈 55㎝

●品質

ウール 100%

●定価

(約)

120000円



○美品

目立つ汚れや穴あき等はございません。

数回使用。

「D」金具の取り付けは

はじめから付けが甘く仕付け程度に

見受けられます。

神経質な方や新品完璧をお求めの方は

ご勘弁下さい。



デラックス

クリーニングメンテナンス済み

クリーニングの際に「D」金具に

安全ピンを2本刺してお願いいたしました。

ご着用の際に外していただげしたら

問題ございません。

気持ちよく直ぐにご使用いただけます。



流行に左右されない

オシャレな大人女子にピッタリな

コートはウール素材におもえないほどに

着心地が良く‘カシミヤ’タッチを感じる

ステキなコートです。

軽くやわらかなタッチに

あたたかさを実感して下さい♪



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ありがとうございます！



12月22日迄

期間限定お値下げいたします！



お洋服が大好きな方 オシャレが大好きな方に

チェックいただけましたら

‘‘Happy’’です (*≧∀≦*)





Drawer

ENFOLD

IENA

BN 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ドゥロワー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Drawer

コート