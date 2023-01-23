『Comfee 洗濯機 CACO6W7OU 7kg 2023年製 家電 K049【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月15日 04時 37分に出品され04月15日 04時 37分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Comfee 洗濯機 CACO6W7OU/EWW-JPです。



◾︎選べる洗濯8コース

標準、つけおき、毛布などの大型織物を洗濯するコース（8つのプログラムで、2つずつ横に並んでおり、1つのプログラム表示灯を共有しています 点灯：標準、除菌、毛布、槽洗浄 点滅：つけおき、おしゃれ着、スビート、乾燥槽）、洗濯槽を洗浄する槽洗浄、乾燥槽を洗濯する槽乾燥など、8種類の洗濯メニューにより、多様で便利な選択肢を提供



◾︎風乾燥

ヒーターを使用せず、脱水槽の遠心力と通風口から取り込んだ空気で衣類の水分含有量を高速回転風乾燥。

部屋干しの乾燥時間を短縮します。



◾︎透明ガラス制振カバー

安全制振カバーは手を挟まないようにゆっくりと閉まり、洗濯の様子が見えるガラスドアカバーは、強化ガラス素材で耐摩耗性・耐傷性・耐久性に優れた安心設計です。



◾︎衣類バケツの健康を守る

見えない汚れをセルフクリーニングにより自動洗浄。

シンクを乾燥した清潔な状態に保ち槽乾燥も細菌の増殖を抑制します。



◾︎薄いボディ

薄いボディで置き場所を選ばず、自由に配置できる省スペース設計です。



メーカー

Comfee



型式

CACO6W7OU/EWW-JP



容量

7.0kg



年式

2023年製



サイズ(mm)

幅 560

奥行 555

高さ 994



定格周波数

50/60Hz



付属品

排水ホース

給水ホース



状態

動作確認済み

美品



家具 家電 アウトドア 筋トレ器具 生活用品など幅様々な商品多数出品しております！



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#総合リサイクルHOUSE ○○



○○の部分にお目当ての商品を検索した場合、一覧に当店が出品している商品が表示されます！ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コンフィー