『ESTILO エスティロPROミニ乾燥機 小型衣類乾燥機 3kg 未使用品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月06日 09時 57分に出品され05月06日 09時 57分に終了予定です。即決価格は13,816円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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こちらの商品は新品未使用品となります。

梱包用のバンドが切れていましたので商品に打痕、傷などないか確認の為開封しております。



【製品名】：エスティロPROミニ乾燥機

【乾燥容量】：最大3キロ（標準2.5キロ）

【乾燥時間】：標準コース基準（2時間24分）最短（10分）

【フィルター配置】：PTCヒーター 後面2重フィルター（排気部分）、全面吸気フィルター（吸気部分）

【サイズ】：幅49cm×高さ63.1cm×奥行41.8cm

【重さ】：本体約17 kg、パッケージング時：19kg

【消費電力】：700ワット 100V 50hz/60hz

【認証】：日本PSE、韓国KC、ヨーロッパCE、中国CVC

【テスト】：騒音テスト・脱臭テスト

【色】：ホワイト、シルバー

【標準使用期間】：設計上7年

【原産国】：韓国

【販売元】：株式会社三木森





１．【コンパクトで大容量】省スペースでも設置が簡単！コンセントをさせばすぐにスイッチON

２．【しっかり乾燥！】衣類が傷みにくいAIヒーター搭載。シルクもウールもOK！選べる5つのコース

【標準コース】：最大約60℃ 熱風と送風で乾燥します。

【強力コース】：最大約60℃ 熱風のみで乾燥します。

【少量快速コース】： 最大約60℃ 熱風と送風で乾燥します。（＊乾燥容量1kg以下）

【念入りコース】：最大約40℃ 温風のみで乾燥します。

【リフレッシュコース】：送風で乾燥します。衣替えなど長期間保管した衣服などのほこり取り、風通しにおすすめです。

※シルク＆ウール乾燥に関しては、衣類等の洗濯表示によりシルク＆ウールが乾燥できない場合がございます。リフレッシュコース（送風のみ）のみ乾燥が可能な場合がございます。



1枚目の写真はイメージ画像となります。



状態は写真の通りです。

なるべくわかりやすい画像を撮る様 心掛けておりますが素人撮影になりますので写り切らないごく僅かなキズ 汚れがある場合もございますのでご容赦下さい。



ご購入の際は未使用品ですが未開封ではございませんのでご理解いただける方にご購入お願いいたします。



ご購入後のクレーム、返品返金等には対応しかねますのでご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>衣類乾燥機 商品の状態: 新品、未使用