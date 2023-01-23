『【新品‼︎】見守りネットワークカメラQwatch（クウォッチ）TS-WRLP/E【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 00時 09分に出品され03月18日 00時 09分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在333件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 留守番中のペットの様子やお子様の帰宅など、スマホやタブレットから専用の無料アプリを使ってカメラ映像で確認できます。

フルHD（1920×1080）・200万画素の撮影に対応し、ご家庭の様子がより綺麗にハッキリと見えるだけでなく、高感度CMOSセンサーで薄暗い場所でもカラーで見ることができます。

また、５つのセンサー（ 1.動作検知、2.人感、3.音、4.気温、5.湿度 ）が自宅の変化を検知すると、スマホへお知らせします。



仕様

カメラ 200万画素CMOSセンサーカメラ

画角 水平 約79°／垂直 約43°／対角 約85°

フォーカス 手動（ピントリングで調整）

音声 入力：無指向性マイク×1／出力：内蔵スピーカー（モノラル）

検知機能 動作検知、音検知、人感、気温、湿度

暗所撮影 高感度センサーによる低照度撮影

防塵・防水性能 なし（屋内専用）

対応フォーマット（動画） H.264／MJPEG

対応フォーマット（静止画） JPEG

対応解像度 1080p（1920x1080）、720p（1280x720）、400p（720x400）、200p（352x200）

フレームレート 30／25／20／15／5（fps）

有線規格 100BASE-TX／10BASE-T

無線規格 IEEE802.11 n/g/b

通信周波数 2.4GHz帯

無線LANセキュリティ WEP（64／128ビット）、WPA-PSK（TKIP）、WPA2-PSK（AES）

対応microSDカード容量／フォーマット microSD：最大2GB、microSDHC：最大32GB、microSDXC：最大64GB

フォーマット：FAT32のみ対応

※1台のランディスクに最大5台のカメラから同時に録画できることを確認しています。ご利用環境や設定状況により接続可能台数はかわります。

同時視聴数 最大4端末まで（スマホ／タブレット・パソコンあわせて）

※低画質の場合。下記の表をご確認ください。

消費電力 4.4W（Typ）

使用温度／湿度範囲 0～40℃／20～80％（結露なきこと）

外形寸法 約97（W）× 39（D）× 98（H）mm ※ 突起部、台座除く

質量 約155g ※本体のみ

梱包時質量 約650g 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>Webカメラ 商品の状態: 新品、未使用