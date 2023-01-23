『Goldwin for 1LDK Pertex Shield Air Coat【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 12時 22分に出品され03月20日 12時 22分に終了予定です。即決価格は19,500円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Goldwin for 1LDK Capsule Collection

Pertex Shield Air Coat

ゴールドウィン シールド エア コート



去年原宿の直営店で購入しました。

街着で数回程着用しています。

首元に若干の変色がありますが、着用に目立つものではないかと思います。



シームなどの剥がれはありません。



定価 71500円





コートはGoldwin Outdoorラインの“PERTEX SHIELDAIR Jacket”をベースにした完全新型。

ファブリックには軽量でありながら、完全防水、高い通気性を誇るPERTEX SHIELDAIRを使用しています。

袖幅や身幅はゆったりとしたシルエット。

フロント右側のファスナー付きポケットには、必要に応じて袋布の出し入れが可能なインサイドアウトメッシュポケットを配置。グローブやキャップが濡れたときは、袋布を外側に出しておくと重宝します。

左側のファスナー付きポケットの内部には、セキュリティポケットを配置。

フロントポケットにはメッシュ素材を使用し、ベンチレーションとしても機能。

ポケット内側にドローコードを配し、ウエスト周りのシルエットに変化をつけることができます。

袖口やフードのアジャスターは、軽くてシンプルな仕様です。



NYLON 100%



【M】着丈-100 肩幅-66 裄丈-89.5(cm)



stone island

ストーンアイランド

ARC’TERYX

アークテリクス

North Face

ノースフェイス



カラー···ブラック



フード···フードあり（取外し不可）



カラー···ブラック



フード···フードあり（取外し不可） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ゴールドウイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Goldwin

for

1LDK

Pertex

Shield

Air

Coat