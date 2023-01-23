『y2k ラクーンファー ウールライナー付モッズコート グランジ 森ガール 42【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 01時 18分に出品され03月30日 01時 18分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在733件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ラクーンファー、インナーにウール混ライナー付きのモッズコート♡

パリッとしたアーミージャケットのような生地で、カジュアルになりすぎず、どんなスタイリングにも合わせやすいです￼￼♡

グランジフェアリー、NANA、森ガール、バレエコアのようなスタイリングにおすすめ





※お届けするのはコート一点です、撮影用小物は付属しません



Y2Kファッションにもぴったりです。





古着ファッションやヴィンテージスタイリングが好きな方にもオススメ。

喫煙者ペット飼育環境なしの自宅保管です。



一般的な古着のような着用感のあるお品になります。また、画像9枚目のように右腕の1部生地の色が若干はげています。全体的なグランジ風のデザインに相まって目立ちませんが、こちらご理解いただける方のみご検討をお願いいたします。

その他着用にわたり大きなダメージや汚れは見受けられないかと思いますが、古いもののためわずかなほつれ等あるかもしれません。ご理解いただける方のみご検討のほどよろしくお願いいたします。



平成ギャル、姫ギャル、森ガール、バレーコアegg NANA、グランジフェアリー、itimiが好きな方に♡



ファー種類···リアルファー



リアルファー種類···ラクーン(タヌキ)



表記サイズ42￼

肩幅···40cm

身幅···54cm

袖丈···60cm

着丈···84cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: インディヴィ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ y2k

ラクーンファー ウールライナー付モッズコート グランジ 森ガール 42