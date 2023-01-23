『SCHOTT USA製 740N ピーコート ブラック 38サイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 04時 38分に出品され03月14日 04時 38分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在895件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

SCHOTT（ショット）は、1913年にアーヴィン・ショットとジャック・ショットの兄弟がニューヨークでスタートしたアメリカのレザーウェアブランドです



1970年代のロック・パンクの流行の中、Ramones（ラモーンズ）やSex Pistols（セックス・ピストルズ）など多くのミュージシャンに愛用された人気のレザージャケットブランドとして現在も世界中で愛されているブランドです。



レザージャケットが有名なSCHOTTですが、米国海軍向けの供給メーカーの1つとしてコートやフライトジャケットなどを製造しており、こちらはその技術を活かして展開している本格的な軍物モデルの中でも人気のあるピーコートになります。



本物仕様のピーコートなので内側にボタンがない為、左右で合わせが変えれます。厚手のウールを使っているので防寒性もバッチリです。



定番のブラック色でシンプルなデザインなので一着あると重宝するおすすめの一品です。



身長180cm、体重80kgでピッタリサイズです。

特に破れ、傷などもなく状態はいいと思います。

（画像ご確認ください）



肩幅...43cm

身幅...47cm

袖丈...61cm

着丈...70cm （誤差はご了承ください！）



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ショット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ SCHOTT

USA製

740N

ピーコート

ブラック

38サイズ