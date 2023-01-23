『HERMES・エルメス・ツイリー・スカーフ・ピンク【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 13時 13分に出品され03月04日 13時 13分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在993件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #Sakuraのブランド小物



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【商品説明】

◆ブランド：HERMES

◆サイズ：幅約5cm×全長約84cm

◆カラー：ピンク

◆購入した場所：ブランドリユースショップ



【商品状態】



ほつれ、使用に伴う汚れがあります。酷いダメージは無いと思います。



中古品という事をご理解頂ける方のみご検討ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ HERMES・エルメス・ツイリー・スカーフ・ピンク