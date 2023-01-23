『セール美品小松マテーレメランジェウール風komatsu BEAUTY&YOUTH【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 04時 59分に出品され05月05日 04時 59分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

キレイなものを中心に出品しています。

なるべく正確に状態をお伝えする様に

心がけていますので

ご不明点があればお気軽に

コメント下さい。



※新しいモデルより採用の

エリがメッシュのタイプなので

汗でベタつきません。



■ブランド

ユナイテッドアローズ

ビューティー&ユース

小松マテーレ

■カラー

チャコール

■状態

目立った汚れはありません

メランジェのスーツ地に見せた生地で

とても上品に見えます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: コティビューティアンドユース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ セール美品小松マテーレメランジェウール風komatsu

BEAUTY&YOUTH