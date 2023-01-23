『MONCLER ダウンジャケット 黒【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 18時 25分に出品され03月27日 18時 25分に終了予定です。即決価格は20,700円に設定されています。現在600件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新しいダウンあるので欲しい方どうぞ

日本のlサイズくらいだと思います

80キロ170cmでいい感じでした

中古ですので神経質の方はおやめください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MONCLER

ダウンジャケット

黒