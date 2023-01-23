『UNIQLO +J カシミヤブレンドラップロングコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 15時 39分に出品され03月07日 15時 39分に終了予定です。即決価格は12,207円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着丈···ロング

柄・デザイン···無地

素材···ウール、カシミヤ混

カラー···ダークブラウン

フード···フードなし

季節感···秋、冬



商品詳細…UNIQLO +J最終章！

大人気シリーズ、ジルサンダーコラボ

秀逸なシルエットと上質な肌触りのロングコート

サイズが合わなかったため出品します。

一回試着したのみでタグ付きです。



店舗、ウェブ双方完売カラーのため迷ったら

二度と手に入らない恐れのある商品です。



造りは若干大きめのため、普段Mサイズ着用の

方に丁度いいと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ユニクロ カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ UNIQLO

+J

カシミヤブレンドラップロングコート