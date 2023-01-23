『ノースフェイス エレバスジャケット バルトロ マウンテン ヒマラヤン デナリ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 01時 01分に出品され03月22日 01時 01分に終了予定です。即決価格は16,500円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACEのエレバスジャケットです。



もうこの品番はありませんが、隠れた名作だと思います。



ファーは取り外し可能で、撮影のために取り付けましたがファーは1度も使っていない新品になります。



ジャケット自体も1シーズンしか着用しておりませんので目立った汚れ等はございません。







カラー バーガンディー(ワインレッド)

サイズ M



着丈74

身幅57

袖丈56









他サイトでも出品しておりますのですれ違いで売り切れの際はご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス カラー: レッド系/ブラウン系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス エレバスジャケット バルトロ マウンテン ヒマラヤン デナリ