『【美品】ユニバーサルランゲージ カシミア ダブルチェスターコート ネイビー【お歳暮】』はヤフオクでから04月06日 10時 01分に出品され04月06日 10時 01分に終了予定です。即決価格は12,700円に設定されています。現在689件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コメントなし。即購入可です。



※サイズ

Lサイズ

肩幅 44cm

身幅 54cm

袖丈 63cm

着丈 103cm

平置き実寸。誤差はご容赦ください。



※状態

目立つ傷や汚れはなく問題なくご着用頂けます。



状態は当方の主観です。

写真でご確認の上、不明点がありましたらコメントください。



※カラー

ネイビー



※素材

ウール

カシミヤ



※配送

簡易包装にて最安値の方法で発送させていただく予定です。

出来る限り迅速・丁寧に対応致します。



※目立った傷や汚れ、着用に支障が出るレベルの検品を行っています。

出来る限り画像や商品説明文でお伝えしていますが、素人検品のため細かな汚れや傷の見逃しはご容赦ください。



※タイトルに説明のない撮影小物類は付きません。



※より良いものを提供するために補修をしている商品もございます。ご理解の上ご購入ください。



※値下げ交渉中でも早い者勝ちです。

先に購入された方を優先とさせていただきます。



※購入元

大手ブランド買取店

ストアのオークション(鑑定済み)



※ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

ご不明な点があればお気軽にコメントください。



※あくまで中古品ですので、完璧な商品をお求めの方、また繊細な方は購入をお控え下さい。



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※アイテム

UNIVERSAL LANGUAGE ロング カシミア 紺



管理番号：1560-0066-1107 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ユニバーサルランゲージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】ユニバーサルランゲージ

カシミア

ダブルチェスターコート

ネイビー