『【新品】値下不可TATRAS タトラス DRENA ダウンジャケットベージュ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 07時 32分に出品され03月16日 07時 32分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂き誠にありがとうございます。当方、ファッション関係の仕事をしている為、出品しているほとんどのお洋服が1回〜2回着用のものばかりです。中にはプライベートで着用したお洋服もございますがその際はきちんと記載させて頂いております。ですので状態も未使用に近かったりと美品ではございますがあくまでも自宅保管になりますので新品のクオリティーを求められる方はご購入をお控えください。



他にもたくさん出品しております^_^

#yuuアパレルショップ





【ブランド】

TATRAS

タトラス

DRENA

ドレナ





【サイズ】

表記01

肩幅38

身幅46

着丈58

袖丈62



【カラー】

ベージュ



【素材】

ナイロン100％

ダウン90％、フェザー10％





【仕様】

・ダブジップ

・ファスナーポケット





状態→N



N→新品未使用タグ付

A→紙タグなし未使用or試着のみ

B→数回着用の美品

C→数回着用の僅かな使用感

D→ダメージのない一般的な中古品



✳︎梱包は細心の注意をしてキレイにお包みしておりますが自宅保管ですので完璧を求められる方は購入しないで下さい。

美品＝新品ではございません。

中古のご理解のない方は本当にご遠慮下さい。

新品でも自宅保管になりますのでお店の様な完璧なクオリティーを求められる方は定価でご購入ください。





TATRAS(タトラス) DRENA ドレナです。

ミドルショートのAラインでとてもスッキリ着こなす事が出来ます^_^

光沢あるベージュがキレイ目カジュアルにピッタリです^_^

デニムに赤や黒のパンプスと合わせたりカジュアルにスニーカーでも可愛いですよ^_^



私自身が購入した確実正規品です！





カラー···ベージュ

素材(表地)···ナイロン

素材(詰め物)···ダウン,フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【新品】値下不可TATRAS

タトラス

DRENA

ダウンジャケットベージュ