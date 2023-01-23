『ALPINA スキーヘルメット 58-61cm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 04時 37分に出品され03月23日 04時 37分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在87件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ 58-61 cm

通気性, バイザー, 調節可能なストラップ

モデル名ALPINA ARBER VISOR Q-LITE

ご覧いただきありがとうございます！値引き交渉なしでお願いします。

たった一度使用しただけで、ほぼ新品同様、包装も全部残っています。緩衝材をしっかりと巻いてから発送します。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アルピナ