『オーシバル キルトダウン カーキ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 13時 37分に出品され03月07日 13時 37分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在158件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前店舗で新品を購入しましたが、あまり着用機会がなかったので出品いたします。

着用回数も数回程度で目立った汚れなどもありません。



着丈73

肩幅52

身幅56

袖丈60

※素人寸法のため、若干の誤差はご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: オーシバル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ オーシバル キルトダウン カーキ