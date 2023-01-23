『テーラーメイド ミニドライバー バーナー13.5 スピーダーNX、SLK【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 03時 41分に出品され03月19日 03時 41分に終了予定です。即決価格は17,940円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 テーラーメイド バーナー ミニドライバー ヘッド 13.5° BRNR



ロフト 13.5度

ヘッドカバー 有り

レンチ 有り



シャフト

スピーダーNXグリーン 5X

スピーダーSLK 5S



どちらもミニドライバー用のカスタムシャフトです。



多少使用に伴う傷、擦れなどございますが

比較的綺麗な状態だと思います。

商品の状態は写真をご確認願います。



中古品で有ることをご理解頂ける方のみ

ご購入のご検討宜しくお願い致します。





ロフト角···13.5



利き腕···右



その他···ミニドライバー 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: テーラーメイド