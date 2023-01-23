『BURBERRY LONDON✨ダッフルコート 裏地ノバチェック総柄 フード付き【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 21時 32分に出品され03月26日 21時 32分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在562件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品をご覧いただきありがとうございます。

○アイテム

BURBERRY LONDONのダッフルコートとなります。

流行り廃りのない大きめのダッフルコートで、長くご着用可能です。

※大手リサイクルショップにて購入した鑑定済みの正規品です。



○ブランド

BURBBERYS LONDON

バーバリーズ ロンドン



○サイズ

MからLサイズ相当

肩幅 44センチ

身幅 53センチ

袖丈 55センチ

着丈 84センチ

※素人採寸なので、誤差はございます。

※平置き実寸。

※着画はお断りいたします。



○状態

目立った傷や汚れはございません。

サイズタグはなく、クリーニングタグは薄くなっており、見えない状態となりますが、お洋服自体は綺麗な状態かと思います。

※あくまでも中古品であるということをご理解のうえ、ご購入をお願いいたします。



○カラー

グレー



○素材

ウール



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。ゆうパケットポストで配送可能な場合には、ゆうパケットポストにて郵送いたします。

折ぐせにつきましては、ご了承下さい。



仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



●値段交渉などお気軽にコメントしてください。



●素人の自宅保管、素人の自宅検品ですので見落としがある可能性がありますのでご了承ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ BURBERRY

LONDON✨ダッフルコート 裏地ノバチェック総柄 フード付き