『BEAUTY&YOUTH 小松マテーレ ナイロン アライドダウンジャケット 黒【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 23時 54分に出品され03月22日 23時 54分に終了予定です。即決価格は10,600円に設定されています。現在453件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS

ビューティ&ユース ユナイテッドアローズ

BY “小松マテーレ” ナイロン アライドダウンジャケット ブラック Sサイズ



サイズ

胸囲 112cm 肩幅 45.5cm 着丈 67cm 袖丈 62cm

※購入サイトのサイズを参照しております。



素材

表生地

ナイロン 100%

裏生地 ポリエステル 100%

中わた

本体 ダウン 80% フェザー 20%

その他 ポリエステル 100%



商品説明

■KOMATSU for BEAUTY&YOUTH DOWN ITEMS■



世界の名だたるファッション・アウトドアブランドに生地を供給する＜小松マテーレ＞の素材をシェルに採用したBEAUTY&YOUTHのダウンジャケット。

都市で生活することを想定した機能性や無駄を省いたミニマルなデザインは従来のダウンジャケットの概念を覆すようなスマート且つスタイリッシュな仕上がりとなりました。

ALLIED（アライド）社の700フィルパワーリサイクルダウンを採用するなどダウンジャケット本来の機能性も十分です。



■FABRIC■

ハリ感とシャンブレー調の光沢感が特長の撥水性ナイロンタフタを採用。

■INSULATION■

ALLIED社のリサイクルダウン「RENU CIRCLE 700FP」を使用。国内ではBEAUTY&YOUTHのEXCLUSIVEとなります。

■SHILHOUETTE■

袖幅と身幅に若干のゆとりを出し、袖丈を少し長く調整しています。

■DETAILS■

腰ポケットに加え、胸ポケットを付けデザイン性と、利便性を高めました。



実物の写真は9枚目以降になります。

素人の保管環境になります。

USED品ですのでご理解・ご了承の上、ご購入宜しくお願い致します！

プロフィールもご確認下さい。



カラー...ブラック

種類...ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)

素材(詰め物)...ダウン, フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ビューティアンドユースユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BEAUTY&YOUTH

小松マテーレ

ナイロン

アライドダウンジャケット

黒