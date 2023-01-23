『CFCL ロングコート グレー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 07時 22分に出品され04月07日 07時 22分に終了予定です。即決価格は18,360円に設定されています。現在28件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 [ブランド]

CFCL



カラー···グレー

柄・デザイン···無地



[表記サイズ]

5 ユニセックス



[実寸サイズ]

ゆき丈 : 約 77 cm

身幅 : 約 59 cm

着丈 : 約 130cm



[カラー]

グレー



[デザイン]

長袖/ニット/ジップアップ/



Outer: Wool 80%, Recycled Polyester 20%

Lining: Polyester 100%

Washing instructions

Dry Clean Only



内側に紐がありウエストシェイプすることができます。（3枚目画像）



4枚目以降はブランドサイトからの参考画像となります。



数回着用のみ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: オムプリッセイッセイミヤケ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ CFCL

ロングコート

グレー