『美品 モンクレール モカ MOKA ダウンコート 12A【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 00時 49分に出品され03月13日 00時 49分に終了予定です。即決価格は44,166円に設定されています。現在895件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



大人も着れる モンクレールキッズ モカ 12Aです。



カラー ネイビー



2.3回着用してました。



目立った傷や汚れもなく美品だと思いますがあくまでも中古品という事をご理解頂ける方のみご購入ください。



アニメタグもキレイなままほつれなどもありません



身長158㎝以下の小柄で細身の方に合うと思います。



フードは取り外し可能です。



とにかく暖かいし，軽くてスタイルアップしてくれます。

着膨れもしません♪



またまた寒い日が続きそうなので大活躍すると思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品 モンクレール モカ MOKA

ダウンコート 12A