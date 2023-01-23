『タトラス ポリテアマ Tommy様専用【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 00時 09分に出品され03月18日 00時 09分に終了予定です。即決価格は17,000円に設定されています。現在412件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タトラス ダウンコート

ポリテアマ

サイズ03

ネイビー





こちらで美品をお譲りいただき、当方の使用回数は外で一度です。目立つ汚れはありませんがダウンの特性上縫い目から羽毛が出てきます。



肩幅···40cm

身幅···46cm

袖丈···63cm

着丈···82cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ タトラス ポリテアマ Tommy様専用