『極上美品✨BURBERRY LONDON バーバリー✨ダブル ロング コート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 14時 50分に出品され03月11日 14時 50分に終了予定です。即決価格は14,586円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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フォロー割実施中✨

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✨極上美品✨







BURBERRY LONDON

バーバリー ロンドン





トレンチコート

ロングコート











バーバリーのトレンチコートです✨

綺麗なカラーデザイン

上品でラグジュアリー感のあるダブルボタン

Aラインシルエットの綺麗なお品物です✨











○サイズ表記 38





M相当





◆実寸◆



肩幅：39cm

身幅：46cm

袖丈：58cm

着丈：92cm





多少の誤差はご了承ください。







カラー：ネイビーブルー





○状態



かなり綺麗な

極上美品のお品物です✨









○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。





※保管又は梱包した際にシワが付いて

いる商品もございます、ご容赦下さい。





※取り扱い全てのブランド品は、鑑定済みの正規品となりますのでご安心ください。





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カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 極上美品✨BURBERRY

LONDON

バーバリー✨ダブル ロング コート