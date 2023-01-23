『APPLE iPad Pro IPAD PRO 11 WI-FI 64GB 2…【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 00時 49分に出品され03月13日 00時 49分に終了予定です。即決価格は25,500円に設定されています。現在206件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 APPLE iPad Pro IPAD PRO 11 WI-FI 64GB 2018 SV

ハードカバーとフィルムで保護しておりました よろしくお願いします。



BLUETOOTH有

GPS HARDWARE: NO GPS HW

KEYBOARD TYPE: SEPARATE KEYBOARD

LED種類: エッジライトLED

OPERATING SYST_MT: APPLE

OS種類(モバイル): iPad OS

USB有無種類: USB3.1

WEB CAMERA: 2D

WIMAX: NO

color: SILVER

カメラ機能有無: カメラ2台以上

ストレージ種類: SSD

タッチポイントタイプ: マルチタッチ

ディスプレイタイプ_ST: RETINA

ディスプレイ数: 1

プロセッサブランド: APPLE

動画記録解像度: 4K UHDTV

無線通信機能: IEEE802.11a/b/g/n/ac

生体認証機能: 顔認証

防塵・防水機能: NO



#Apple

#APPLE 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>その他 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル