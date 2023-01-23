『carhartt wip Danville jacket ダウンジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 18時 22分に出品され03月31日 18時 22分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年2月頃購入しました。着用回数は2.3回です。



sサイズですが大きめの作りなので170cm台の方が合っていると思います。両サイドに絞りがついてるので、絞ってワンブロック折って着丈を短かくして着用することも可能です。



色味は2枚目の写真が1番近いです。



以下公式サイト引用



サイズ

S

肩幅 48cm

身幅 63cm

着丈 71cm

袖丈 63cm



-MATERIAL-

100% Polyester Taffeta, 3.7 oz 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: カーハートダブリューアイピー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ carhartt

wip

Danville

jacket

ダウンジャケット