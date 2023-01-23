『MINEDENIM 1710-8002-85-021 ロングボアデニムコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 20時 55分に出品され03月11日 20時 55分に終了予定です。即決価格は13,260円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✅商品説明



MINEDENIM の

2017AW BIG BOA DENIM COATです。



意表を突くマキシ丈の

ボアデニムジャケット



見慣れたGジャンも

この丈感だと新鮮で

インパクト大❢



足まで覆い隠してくれるので

防寒性も高い

機能性もしっかりなアウター



生地感はデニム、ボア

共に柔らかで

ふんわり軽やかな質感



突飛過ぎないけど

他とは違う

ベーシックと個性的の

絶妙なラインを突いた

マインデニムならではの逸品です。



✅ 基本情報



【色】 インディゴ

【サイズ】 ２ M相当

【素材】コットン アクリル

【シルエット】 ゆったり

【実寸《cm》 】

◾️身幅・59.5



◾️肩幅・61



◾️袖丈・58



◾️着丈・116



【状態】一般的な中古品

【着用シーズン】 秋 冬

【生地の厚さ】 厚め

【裏地】 有り

【伸縮性】 無し



✅発送方法



◾️らくらくメルカリ便 匿名配送

（ゆうゆうに変更可能）



◾️送料完全無料❢



◾️スピード発送❢



⭐️タバコ ペット 香水 全て無し❢



カラー...ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マインデニム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MINEDENIM

1710-8002-85-021 ロングボアデニムコート