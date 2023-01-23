『Supreme gore-tex 700-fill 2022aw【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 11時 57分に出品され04月09日 11時 57分に終了予定です。即決価格は37,950円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】___________________________________

【ブランド】supreme

【モデル】gore-tex 700-fill 2022aw

【カラー】ブラック

【サイズ】Mサイズ

【アクセサリー】なし



【商品状態】___________________________________

⚫︎目立つ汚れなどは特になし（写真を見て判断お願いします）

☆サイズ間違え購入したため出品です



174cm60キロ（細身）でやや大きめサイズです。

大きめで着たい方は問題ないくらいのサイズ感です。





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素材(詰め物)···ダウン



カラー···ブラック



種類···ダウンジャケット(ロング丈)



カラー...ブラック



種類...ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)



素材(詰め物)...ダウン



すり替え防止の為返品不可です。



Supreme

THE NORTH FACE

GORE-TEX

ダウンジャケット

メンズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Supreme

gore-tex

700-fill

2022aw