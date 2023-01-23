『TODAYFUL☆チェック柄コート36【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 17時 24分に出品され03月04日 17時 24分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在73件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※プロフィールを読んでからでお願いします(o^^o) 送料＆手数料あるので値引きはご勘弁をー(ToT)



TODAYFULで人気だったチェックのロングコートです♪見た目のわりに軽くてとっても使いやすく大きめのポケットがあるのでこれだけで近場の用事なら出かけられます(^^)

もう販売してないので探されてた方どうですか？

新品ではないので、ご理解の上で購入お願いいたします！

発送は畳んで簡単にさせて頂きますのでご了承くださいm(_ _)m

何かあればコメントどうぞ〜





他にもいろいろ出品しているので良かった見てみてください( ˙▿˙ )/











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カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: トゥデイフル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ TODAYFUL☆チェック柄コート36