『【極美品】23区 Bellandi社 ダッフルコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 17時 34分に出品され03月23日 17時 34分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着丈 : 97cm

肩幅 : 40cm

身幅 : 49cm

袖丈 : 60cm



着用1度のダッフルコートです。

通勤に着用しただけなので美品かと思います。擦れ等ありません。

トグル部分も綺麗です。



「BELLANDI」社は、紡毛を得意とするイタリア ブラトー地区にあるメーカー

上質なファインウールを二重織りにすることで適度な厚さと風合いを持たせ、さらに加工によってより締まりナチュラルな伸縮性があります。



ツヤ感、張りがあり、生地の良さがひと目で分かる高級感のあるコートです。

流行に左右されない、長く着用していただけるお品かと思いますが

最近太り気味の私には少し小さく感じますので

気に入ってくださる方にお譲りできればと思います。



すぐに毛玉やシワになるような

安価なお品は嫌だ！という方にオススメです☆



あくまでも中古品になりますので

ご理解いただける方のみ

よろしくお願いいたします。



カラー...グレー



フード...フードあり（取外し不可）



着丈...ミドル



柄・デザイン...無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ニジュウサンク

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【極美品】23区

Bellandi社 ダッフルコート