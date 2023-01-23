『DESCENTE ALLTERRAIN MOUNTAINEER 水沢ダウン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 06時 19分に出品され04月11日 06時 19分に終了予定です。即決価格は31,680円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 水沢ダウンジャケットハイスペックモデル「マウンテニア」。

熱接着ノンキルト加工とシームテープ加工により、水分含浸を防ぎ、高い耐水性を実現。雨や雪など悪天候下での着用も考慮しフードに水や雪だまりを防ぐパラフードシステム※1を搭載。

フロントジッパー部分に採用されたデュアルジップベンチレーションは、2列のジッパーとその間に配置されたメッシュ生地により衣服内に外気を取り込み、

ジャケット内にこもりやすい不快な熱や湿気を逃がすことが可能。また裏地には保温素材HEAT NAVIを使用し、衣服内を快適な温度にキープ。

さらに「DOWNPASS」認証※2を取得したトレーサブルダウンを使用しシリアルナンバーによる厳正な管理を行うことで全ての羽毛の調達過程を追跡することが可能。

ISPO2018パフォーマンスセグメント・マウンテンパフォーマンスカテゴリー・アワード※3受賞モデル。



耐水性 (20,000mm)/透湿性 (10,000g/ｍ²/24hr)/防風/保温/ダウンパストレーサビリティシステム



《MIZUSAWA DOWN/水沢ダウン》

名前の冠である「水沢」は、生産工場である水沢工場(岩手県旧水沢市)より命名。

水沢工場では、これまでにスキーウェアや騎手用ジョッキーベスト、消防防火服など、製造過程における高難易度の技術を必要とする商品を生産しており、その様々な高難易度の技術が随所に活かされています。

スポーツブランドが持つ機能性と、デザイン性がプラスされた一着です。



カラー···ブラック

去年買ったものの、一度も着る機会がなく試着のみになります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DESCENTE

ALLTERRAIN

MOUNTAINEER

水沢ダウン