『あさぎーにょ 着用 コート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 11時 38分に出品され03月07日 11時 38分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 youtuberのあさぎーにょさんが着用していたカラシ色のノーカラーコートです

高円寺のsmall changeという古着屋オリジナルブランドmeridianのものです



外で光が当たる方が黄色く見えます



ベルトは取り外し可能です



あさぎーにょさんが着ているものよりボタンが増え3箇所留められます(ボタンはつけ直してあります)



写真の通り小さな茶色いシミ？がございますが目立つものではございません 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ あさぎーにょ

着用

コート