『アディダス ダウンジャケットスカート上下セット XLサイズ レディースウェア【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 03時 41分に出品され04月01日 03時 41分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【値下げ】



ゴルフウェア ダウンジャケットとスカートの上下セット アディダス

レディース ゴルフ ダウンジャケット 中綿スカート adidas golf



新品、未使用品です。



ストレッチ性あります。



スカートインナーパンツ付き。



カラー ブラック



XLサイズ



平置き採寸



上着

着丈 63cm 身幅 51cm 袖丈 59cm



定価税込 20,900円



スカート

ウエスト40cm裾幅46cm 総丈38cm



定価税込 14,300円



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#megゴルフウェアレディース



サイズ別#megLLサイズ



種別···中綿・ダウンジャケット 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>レディースウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アディダス