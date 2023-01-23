『ルイヴィトン☆エピ☆手帳カバー☆6穴☆イエロー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 19時 57分に出品され04月16日 19時 57分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在6件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



□ブランド：ルイヴィトン



□サイズ：閉じた状態

縦14.3cm×横10.5cm

多少の誤差はご了承ください。



□備考

直営店で購入し、ワンシーズン使用しました。

小さなキズはありますが、目立たないと感じます。



カードケース内部の為上手く撮れなかったのですが【CA0061】と刻印があります。



※※こちらはすり替え防止の為、返品は致しかねます。ご了承ください。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン カラー: オレンジ系/イエロー系/ベージュ系

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ ルイヴィトン☆エピ☆手帳カバー☆6穴☆イエロー