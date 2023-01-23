『yohji yamamoto ヨウジヤマモト×レディメイド コラボ ジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 18時 59分に出品され03月31日 18時 59分に終了予定です。即決価格は29,070円に設定されています。現在422件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 yohji yamamoto×readymade ヨウジヤマモト×レディメイドコラボのコートになります。ジャケットよりも丈が長いロングコートになります。



この２つのブランドがコラボしたアイテムはかなりレアで伝説のアイテムと言えると思いますし、あまり市場にも出回ってません。お探しの方ぜひ購入をご検討いただければと思います。



大切にきていたので大きなダメージ等ございませんが、毛羽立ちはあり、通常の使用感になります。状態B（一般的な古着程度で大きなダメージ等はない）程度です。

シミ等ございません。





購入時は20万円ほどで購入しました。



サイズ2



採寸

肩幅47cm

身幅52cm

着丈107cm

袖丈63.5cm

採寸は多少の誤差を含みます。ご了承くださいませ。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヨウジヤマモトプールオム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ yohji

yamamoto

ヨウジヤマモト×レディメイド コラボ ジャケット