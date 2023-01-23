『パナソニック 加湿器 FE-KXU07 ホワイト【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 05時 56分に出品され04月24日 05時 56分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在997件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2020年秋購入、2シーズン使用しました。

音は静かで、ナノイー搭載です。



加湿フィルターは少し変色していたため、付けておりません。

別売りされていますので、ご自身でご購入をお願いします。

中は清掃可能部分はすべて洗浄済みです。

専用箱、取扱説明書も付けて発送します。





[商品]

Panasonic 気化式加湿機

FE-KXU07



[詳細]

品番： KXU07-W

ブランド：Panasonic

加湿方式：気化式

最大加湿量：800 mL/h

適用畳数（木造）：12.0 畳

適用畳数（鉄筋）：19.0 畳

タンク容量（L）：4.2 L

最大消費電力（W）：19.0 W

最大騒音値(db)：44 db

幅(mm)：375.0 mm

奥行き(mm)：186.0 mm

高さ(mm)：375.0 mm

コード長さ（m）：1.5 m

重量(kg)：5.2 kg

色：ミスティホワイト





中古品となりますのでご理解頂ける方、よろしくお願い致します。



#ナノイー

#パナソニック

#加湿 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パナソニック