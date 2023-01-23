『OROS エンデバージャケット mens XL【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 21時 16分に出品され05月02日 21時 16分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 OROSのエンデバージャケット（mens）です。家族のものを、出品いたします。



注意⚠️

新品未使用品ですが、試着の際に壁に擦ったのか、写真9枚目のとおり少し白っぽい汚れがあります。洗濯すれば落ちると思います。

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・宇宙服搭載の断熱素材エアロゲルを特許技術でアパレルに応用！-40℃まで対応するウェアを実現！



・もはや無敵！防寒・防水・防風・防汚・防災のマルチ仕様の至高のウェア！



・総丈:約80㎝（素人採寸のため誤差にはご容赦願います）



・定価:59,800円



・ソーラーコアが使用されているため、一般的なアウターウェアよりも少し重みがあります。



Makuake販売ページ↓（情報をご参照ください）

https://www.makuake.com/project/endeavour_jacket_2021/



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カラー···ブラック



フード···フードあり（取外し不可） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ OROS

エンデバージャケット mens



XL