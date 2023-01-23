『エルメス カレ140 カレジェアン Brins d’or 金の若枝 スカーフ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 12時 44分に出品され03月11日 12時 44分に終了予定です。即決価格は21,242円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 #かずのブラ箱・人気スカーフまとめ



⭐️本物保証・返品保証⭐️

安心してご購入いただくために返品を受け付けております。詳細はプロフィール欄をご確認ください(^^)



⭐️売り切れ御免⭐️

全て一点もの！すぐに売り切れるためご検討はお早めにどうぞ！



☆＝＝＝＝＝☆＝＝＝＝＝☆＝＝＝＝＝☆



参考価格：213,400円



■ブランド

HERMES/エルメス



■カラー

マルチカラー/ブルー系



■特徴

Brins d’or/金の若枝



■デザイナー

Julie Abadie/ジュリーアバディ



■サイズ(約)

横134cm×縦134cm



■付属品

なし



■商品状態 ABランク

一部糸ツレなどありますが、比較的傷や汚れの少ない綺麗な状態のお品です。



■補足事項

使用感：小、糸ツレ：小、毛羽立ち：小

汚れ：小、タグ：なし



■ランク詳細

S：使用感のない非常に綺麗な状態（極美品）

A：使用感の少ない綺麗な状態（美品）

B：一般的な使用感がある状態（良品）

C：やや使用感が多い状態（並品）

D：全体的に使用感が多い状態



☆＝＝＝＝＝☆＝＝＝＝＝☆＝＝＝＝＝☆



■購入元

公安認可の中古ブランド品販売店/古物市場で購入した鑑定済みの正規品（本物）ですので、安心してご購入ください。



■購入・配送

・即購入/無言取引ok

・匿名配送

・交渉中でも購入者優先、専用出品非対応。



■コメント

フォロー割もあるのでご予算ございましたらお気軽にコメントでご相談ください(^^)！



#かずのブラ箱・エルメスまとめ



#かずのブラ箱・全商品まとめ



レディース/ストール/ショール

72.2490.326 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ エルメス

カレ140

カレジェアン

Brins

d’or

金の若枝

スカーフ