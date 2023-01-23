『kei shirahata ケイシラハタ ロングダッフルコート 希少【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 22時 30分に出品され03月08日 22時 30分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂き、ありがとうございます！



●商品

ダッフルコート ロングコート



●ブランド

kei shirahata

ケイシラハタ



●デザイン

ブラック 希少デザイン フード 冬物



●素材

羊毛 88%

ナイロン 12%



●状態

USEDですが、汚れや毛玉などの目立ったダメージはございません。

＊素人による検品のため、完璧を求める方、

神経質のご購入はご遠慮下さい。



●寸法

サイズ 0

着丈 約120㎝

身幅 約54㎝

肩幅 約39㎝

袖丈 約56㎝



＊実寸ですが、素人によるものですので、細

部の誤差はお許し下さいませ



折り畳んでの発送となりますので、畳みジワ等が付く場合がございます。ご了承下さいませ。



★商品説明を読み写真での確認の上、ご購入をお願いします。



★不明な点がありましたらコメントをしてい頂けたらと思います。



★古物商の許可を得た方が運営されている店舗で購入しており、鑑定済みです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ケイシラハタ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ kei

shirahata

ケイシラハタ ロングダッフルコート 希少