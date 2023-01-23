『IENA イエナ ベグアンドコー ストール ベイクルーズストア【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 21時 32分に出品され03月23日 21時 32分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在721件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2016年にベイクルーズストアで

28080円にて購入しました 写真2



75%ラムウール

25%アンゴラ



何度か着用クリーニングした後、結局長年使用せずに自宅クローゼットにて保管していました

とても触り心地がよく良いものですが

品質 写真5に記載

分厚めのストールで自分の顔写りが似合わなかったため、探していた方や好みの方がいらしたら是非使っていただきたいです

使用しているため新品ではありません

自宅保管によるシワ等がある中古品です

そういった点をご了承いただき、気になる点がありましたら写真追加可能ですので事前にご確認ください

また喫煙ペットどちらもなしですが、自宅保管による柔軟剤等自宅クローゼット香りの付着等はあるかもしれません



ビニールに入れて紙袋発送予定です



カラー···グレー



柄・デザイン···チェック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ベグアンドコー

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ IENA

イエナ ベグアンドコー ストール ベイクルーズストア