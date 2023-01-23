『GRACE CONTINENTAL36,300円新品ツイーディーニットトップ【お歳暮】』はヤフオクでから04月19日 12時 22分に出品され04月19日 12時 22分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GRACE CONTINENTAL

22A/W

ツイーディーニットトップです。



新品未使用タグ付き。

定価36,300円。



コーディネートの主役としてご活躍いただける着映えニット。

ウール100％の糸と、珍しいフェザーのような特殊なファンシーヤーンの2種類を組み合わせて作られた、表情豊かなデザインが魅力です。

ツイードのような可愛い編地や胸元のフリンジが特徴で、コートを羽織っても華やかに映える一枚。

メイドインジャパンの美しい縫製にもぜひご注目ください。



サイズ

36（フリーサイズ）





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gypsohila cygne Ujoh LOKITHO 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: グレースコンチネンタル

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ GRACE

CONTINENTAL36,300円新品ツイーディーニットトップ