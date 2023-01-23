『ポールスミス チェスターコート スーパーロング ダブル グレー ウール アルパカ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 22時 12分に出品され04月26日 22時 12分に終了予定です。即決価格は18,400円に設定されています。現在289件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◎ブランド名：Paul Smith LONDON ポールスミスロンドン



◎カラー：グレー系



◎サイズ：L

肩幅47cm 身幅52.5cm 袖丈64cm 着丈128cm



◎素材：ウール66% アルパカ34%



◎製造国：日本製



◎状態：後身頃の右下のあたりに数カ所虫食い跡があります(16枚目画像、よく見ないとわからない程度の見た目です)

それ以外には大きな汚れやダメージ等なく

全体的に見て比較的状態のよい良品です。



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丁寧な梱包、迅速な発送を心がけています。



ご購入後、早ければ当日、

遅くても3日以内に発送いたします。



タバコの喫煙はなく、

ペットも飼っておりません。

ニオイなどご安心ください。



複数点のご購入で同梱をご希望の場合は

送料分を値引きいたします。

※ご希望の方は、コメント欄からお気軽にお申し付けください。



お互い気持ちよく取引ができると嬉しいです。

よろしくお願いいたします。



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ポールスミス チェスターコート スーパーロング ダブル グレー ウール アルパカ