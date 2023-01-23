『ゴーグル スミス Smith VICE スキー スノーボード ケース付【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 02時 10分に出品され03月27日 02時 10分に終了予定です。即決価格は7,550円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スノーボード、スキー用ゴーグルです。



スノーボードに行かなくなったので出品します。



中古品なので多少傷はありますが、滑走するのに気になる程ではありません。



・メーカー スミス(Smith)

・元値2〜3万円ほどと記憶しています

・モデル名：VICE

・2017年頃に購入

・使用回数10回ほど

・ゴーグルケースも付けます

・他商品とのまとめ買いで送料分割引します 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: スミス