『descente allterrain オルテライン マウンテニア 水沢ダウン【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 21時 25分に出品され04月27日 21時 25分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー: ネイビー



素材・生地 : ナイロン



サイズ : M



実寸サイズ（cm）



肩幅 43 cm 身幅 52 cm 着丈 67 cm



状態:プリント剥がれあります。（写真３）ZIP持ち手を変えてます。（写真3）



購入店：鑑定団



★ラグジュアリーブランドを多数出品中！



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他のアイテムもチェックしてくださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: デサントオルテライン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ descente

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オルテライン

マウンテニア

水沢ダウン