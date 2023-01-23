『00s NIKE puffer jacket y2k【お歳暮】』はヤフオクでから04月04日 08時 58分に出品され04月04日 08時 58分に終了予定です。即決価格は9,048円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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nikeのパッファージャケット。

パフスリーブ、

中綿ジャケットですがダウンジャケットのように防寒材が詰まっています。



Y2Kのアイテムを始め、スポーツブランドのADIDAS アディダス やNIKE ナイキ PRADA SPORT プラダスポーツ や MIU MIU ミュウミュウ などのハイブランド、OAKLEY オークリー や

ARCTERYX アークテリクス などのゴープコア、アイテムは軒並み高騰しています。



【サイズ】L

着丈 74cm

身幅 58cm

裄丈 87cm



【カラー】カーキ





【状態】B

【S】デッドストック、または新品。値札付き商品

【A】使用感あるものの状態の良い古着

【B】使用感あり。目立つ汚れや大きなダメージなし。

【C】使用感、一部目立ったダメージ汚れあり。

【D】目立った使用感や、目立つダメージや汚れあり。



一部小さな汚れ

ダメージがある場合につきまして

後半に画像を添付しております。

詳しくはそちらをご参照ください。

あくまで古着です。

神経質な方はご購入をお控え下さい。



梱包は基本的に圧縮袋を利用します。

レザーやダウン等につきましては、余裕をもって梱包させて頂きます。

梱包時のシワ等にご理解がある方のみご購入ください。



#古着屋acha





90s 90年代 から 00s 2000年代 に作られたものや トップス など ジャケット や ボトムスをメインに メンズ から レディース まで幅広く揃えております。



他にも多数出品していますので

プロフィール欄からご覧ください。





#80s

#90s

#00s

#古着

#アーカイブ

544 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 00s

NIKE

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