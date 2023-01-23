『ナノユニバース西川ダウン ネイビー サイズL【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 00時 03分に出品され03月27日 00時 03分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在222件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ナノユニバース 西川ダウン



●カラー ネイビー



●サイズ●

『表記』L

平置

着丈67

身幅54

肩幅42.5

袖丈64

※素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さい♪





○数年前購入し、数回着用しました。全体的に目立つ汚れはありませんが、中古です。

袖口はよく見たら、汚れているように見えますが、気にならない程度かとは思います。



ただ、中古のため、ご理解ある方にお譲りします。







素材(詰め物)···ダウン



汚れ・破れ・臭いなど···あり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ナノユニバース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ナノユニバース西川ダウン ネイビー

サイズL