『極美品‼️ トミーヒルフィガー Aライン フード付き ダウンコートL ロゴ刺繍付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 21時 01分に出品され03月21日 21時 01分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 極美品‼️ トミーヒルフィガー Aライン フード付き ダウンコートL ロゴ刺繍付き



軽くて着やすく、暖かいです。

ウエストが絞れるので着膨れしません。

フードも付いてます。

内側ポケットもあり、機能的です。



肩幅...40cm

身幅...50cm

袖丈...62cm

着丈...64cm



素材(詰め物)...ダウン82%フェザー18%





カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: トミーヒルフィガー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 極美品‼️

トミーヒルフィガー Aライン フード付き ダウンコートL

ロゴ刺繍付き