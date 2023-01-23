『いちご様✴︎モンクレール ノーカラー ライトダウン HEMATITE ネイビー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 18時 20分に出品され03月17日 18時 20分に終了予定です。即決価格は35,880円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンクレール HEMATITE

ノーカラー ライトダウン

ネイビーになります＾＾



大手ブランドリユース店にて

12万円で購入しました。





購入しましたが、使用する機会

あまりなく…私は一度短時間使用

したのみになります。



傷や汚れもなく綺麗な状態です。

見た目の主観は個人差がありますし、

高額商品になりますので、

気になる事がありましたら、

コメント頂けましたら幸いです＾＾



サイズは3ですが、

細身にできてますので

普通体型の方がセーターなど

厚手の洋服を着用して

バランスよく着られるイメージです＾＾



あくまで中古品になりますので、

ジャッジの厳しい方のご購入は

お控え下さい。



宜しくお願い致します＾＾✴︎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ いちご様✴︎モンクレール ノーカラー ライトダウン HEMATITE

ネイビー