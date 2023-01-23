『BROOKS BROTHERS ダウンジャケット S グレー ポリエステル【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 03時 37分に出品され03月24日 03時 37分に終了予定です。即決価格は9,533円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 裏地チェック フード着脱式



サイズ : S ( 170 / 96B )



実寸 : 着丈 66cm / 身幅 53cm / 肩幅 45cm / 袖丈 cm カラー : グレー



コンディション :【A】ダメージや使用感がほぼ無い商品



素材 : ポリエステル



リユースショップ購入 トレンドのTHE NORTH FACE ノースフェイス やコロンビアなどのアウトドアスタイル、adidas スウェット トレーナー パーカー Tシャツ コーデュロイパンツやNIKE スキニー ジョガー トラックパンツ などと合わせてのスポーツMIX スタイル などにもオススメです。 90sなどビンテージ パーカーやナイロンジャケット スウェット トレーナーなど古着MIXや個性派ファッション 個性的でオシャレが好きな方にもオススメです。 ユニセックスで着用できると思います。女性がビッグシルエットやオーバーサイズで着ても可愛いと思います。 念のため神経質な方はご購入をお控えください。よろしくお願いいたします。



/2024010201 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ブルックスブラザーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BROOKS

BROTHERS

ダウンジャケット

S

グレー

ポリエステル